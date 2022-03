Guerra in Ucraina, russi bombardano un panificio a Kiev: almeno 13 morti (foto ANSA)

Almeno 13 persone sono morte nel bombardamento russo contro un panificio a ovest di Kiev. La capitale ucraina rimane sotto il controllo ucraino sebbene gli osservatori occidentali abbiano indicato una lunga colonna russa di centinaia di veicoli fuori città, di stanza intorno all’aeroporto di Hostomel.

Guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev: “La capitale resisterà fino alla morte se necessario”

“I combattimenti stanno andando avanti proprio ora. In questo momento a Bucha, Irpin, Gostomel, si combatte. Ogni casa, ogni strada, ogni checkpoint resisterà fino alla morte se sarà necessario“. A dirlo è il sindaco di Kiev ed ex pugile Vitaly Klitschko. “Nessuno vuole morire ma se è necessario, difenderemo prima i nostri figli e le nostre famiglie”.

Guerra Russia-Ucraina, continuano i bombardamenti a Kiev

La Russia sta assediando la strategica città di Mariupol e ha ripreso la sua offensiva dopo che un cessate il fuoco per consentire l’uscita dei civili non si è concretizzato. Kiev e Mosca si sono incolpate a vicenda della mancata evacuazione. Prendere la città darebbe alla Russia la possibilità di creare un ponte di terra per collegare la Crimea con il Donbass.

La città portuale di Odessa rimane sotto il controllo ucraino e per ora è stata risparmiata dai combattimenti. Ma si teme un possibile assalto anfibio con navi da guerra russe in agguato al largo delle coste del Mar Nero. Quasi 1,37 milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina nella settimana successiva all’invasione, di cui oltre la metà è andato in Polonia.