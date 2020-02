LUCERNA – Lento e incerto. Per questo motivo un automobilista italiano è stato fermato dalla Polizia di Zugo, lungo l’autostrada A4, in Svizzera. Il fatto è accaduto nella notte di martedì scorso nel tratto da Kuessnacht verso Risch-Rotkreuz.

Il conducente, un 56enne italiano non residente in Svizzera, che procedeva a 70 km/h, non si è fermato all’alt intimato dalle forze dell’ordine. Raggiunto dalla Polizia dopo diversi chilometri, alla stazione di servizio di Affoltern e sottoposto al test alcolemico, è risultato sotto l’influsso di farmaci. L’italiano si è rifiutato di sottoporsi al test del sangue e dell’urina ordinato dal Ministero pubblico in un ospedale, precisa una nota della Polizia cantonale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il suo veicolo e gli hanno imposto un divieto di guidare in Svizzera. (fonte TIO.CH)