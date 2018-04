ROMA – Aveva sintomi influenzali ed un sospetto dolore ai piedi molto forte. Per il medico si trattava di un semplice virus così Natalie Billingham si è vista dimettere dal pronto soccorso, ma la mamma di ben 6 bambini, a soli 33 anni, è morta pochi giorni dopo.

Natalie sosteneva di avere come degli spilli sotto i piedi, ma i medici, dopo una notte in osservazione l’hanno dimessa dicendo di usare un bastone nel caso avesse avuto problemi a camminare. Dopo 24 ore la donna si è aggravata ed è stata ricoverata con urgenza, in ospedale è stata messa in coma farmacologico e le è stata amputata una gamba: la diagnosi era di sepsi ma il primo medico che l’aveva visitata non si è accorto di nulla.

L’infezione purtroppo, come riporta il Sun, è stata presa con un grave ritardo e si era espansa fino al cuore e altri organi vitali. Poche ore dopo Natalie è morta.

Il Dudley Group NHS Foundation Trust ha fatto sapere che un medico è stato sospeso, infatti, con una diagnosi tempestiva la donna si sarebbe potuta salvare. Il marito della donna ora chiede giustizia, è stato lui a raccontare di come la prima volta è stata mandata a casa senza esami approfonditi e di come soffriva durante il secondo ricovero in ospedale.