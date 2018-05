LONDRA – Quando Meghan Markle indossa una nuova creazione i siti web di vendite online hanno impennata ma il principe Harry, al contrario, è meno avventuroso per quanto riguarda i vestiti e certo non gli manca il denaro per riempire l’armadio di una serie di abiti firmati.

Harry, per gli impegni ufficiali, indossa lo stesso abito blu scuro, cosa accaduta anche per l’annuncio del fidanzamento e per le foto di circostanza, scrive il Daily Mail.

Secondo il blogger e stilista di moda maschile Lucas Armitage, in realtà non si tratta di mancanza di immaginazione, Harry sta imponendo un suo stile, “è esattamente ciò che mi piace dello stile moderno maschile, ne trovi uno adatto e che funziona”, ha spiegato Armitage.

“Il blu navy brillante è diventato la sua uniforme ed è uno stile che funziona”.

“Gli uomini prendano nota: invece di avere un armadio pieno di due pezzi, è consigliabile spendere molto per un abito perfettamente personalizzato, da rinnovare con camicie e cravatte diverse”.

Il principe Harry è in buona compagnia con il suo amico Barack Obama, che durante le occasioni formali, per otto anni ha indossato lo stesso tux e le stesse scarpe, come rivelato dalla moglie Michelle.

L’ex presidente a Vanity Fair disse di aver volutamente limitato il guardaroba proprio per avere meno scelta.

“Indosso solo abiti grigi o blu. Sto cercando di ridurre le decisioni. Non voglio prenderle anche su ciò che mangio o indosso, ne ho già tante altre”.

Steve Jobs ha aderito alla stessa filosofia, indossava sempre un maglione nero, blue jeans e scarpe da ginnastica New Balance.

Il boss di Facebook, Mark Zuckerberg, possiede 20 magliette grigie così che non debba preoccuparsi di cosa indossare tutti i giorni.