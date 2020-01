Harry e Meghan Markle continueranno a pagare l’affitto del Frogmore Cottage

ROMA – Quanto costa affittare Frogmore Cottage, la casa di Harry e Meghan attigua al castello di Windsor, con cinque camere da letto, concessa dalla regina Elisabetta II come dono di nozze?

Il prezzo di mercato è di circa 10.000 sterline al mese ed è certo che il duca e la duchessa di Sussex, anche se non è stata stabilita la cifra, pagheranno l’affitto così da poterlo utilizzare come base quanto si troveranno in Gran Bretagna, e inoltre pagheranno i costi di gestione, indipendentemente dal fatto che siano presenti o meno. Buckingham Palace ha comunicato che la coppia rimborserà circa 2,4 milioni di sterline – senza specificare tempi e modalità – denaro dei contribuenti che sono stati spesi per la ristrutturazione della casa e motivo di non poche polemiche.

La proprietà è stata ricavata da cinque appartamenti separati e ha richiesto importanti lavori di ristrutturazione pagate con la Sovereign Grant, che finanzia i membri senior della famiglia reale. Gli apparecchi e gli accessori sono stati pagati da Harry e Meghan, e anche il Principe Carlo ha contribuito a finanziare il progetto. La settimana scorsa è stato riferito che la regina in privato era “triste” per il costo ricaduto sui contribuenti. Oltre all’affitto di Frogmore Cottage, Harry e Meghan affronteranno i costi di una nuova casa in Canada.

Fonte: Daily Mail.