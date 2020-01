MILANO – Uno o due milioni di sterline: è quanto verrà a costare a Harry e Meghan Markle la separazione dalla Casa Reale britannica. A tanto ammonterebbe, secondo le stime degli esperti di cose reali, la quota destinata ai duchi di Sussex dal Sovereign Grant, il fondo che destina ogni anno ai Windsor tra il 15 ed il 25% delle entrate del Crown Estate, fondo titolare di tutti i possedimenti della Corona, che ogni anno genera proventi che vengono girati al ministero del Tesoro che a sua volta li ridistribuisce tra i reali.

Questi soldi si andrebbero ad aggiungere al patrimonio dei Windsor, che secondo Forbes ammonta a 88 miliardi di dollari. I soldi pagati dal governo attraverso il Sovereign Grant servono per le spese di rappresentanza e ufficiali. Nel 2018-2019, spiega il Sole 24 Ore, il fondo ha redistribuito ai reali 82 milioni di sterline, il 245 dei 329 milioni prodotti dal Crown Estate. Per l’anno fiscale 2020-2021 la somma sarà di 86 milioni di sterline.

Questi soldi vengono spartiti tra i membri della famiglia reale in base ai costi degli impegni istituzionali, considerato anche che la regina Elisabetta è capo di Stato. E una parte di questi fondi va quindi ai duchi di Sussex.

Secondo il sito celebritynetworth.com Harry ha un patrimonio di 40 milioni di dollari. Di questi, circa 13 milioni di dollari gli arrivano da un trust che Lady Diana aveva intestato ai suoi due figli in parti uguali. A questi soldi si aggiunge l’eredità della bisnonna, la regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, che nel 2002 lasciò i propri gioielli al bisnipote.

I due figli di Carlo, inoltre, beneficiano di un’elargizione annuale da parte del Ducato di Cornovaglia, una grande tenuta agricolo-terriera. A questi soldi si aggiunge poi lo stipendio ricevuto da Harry negli anni da cadetto militare come capitano del British Army: circa 50mila sterline all’anno. Il patrimonio di Meghan è valutato invece circa 5 milioni di dollari.

Dal momento del divorzio, o Megxit come è definita dalla stampa britannica, Harry e Meghan non avranno più diritto ai soldi del Grant, oltre ai benefici derivanti dall’appartenere alla Casa Reale, come, per esempio, il pagamento delle ristrutturazioni di Frogmore Cottage: due milioni di sterline. (Fonti: Il Sole 24 Ore, Forbes, celebritynetworth.com)