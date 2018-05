LONDRA – Mancano meno di due settimane alle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. E se non bastassero i vari gossip e presunte rivelazioni o semplicemente accuse al vetriolo di ex amici e parenti dell’attrice, adesso ad impensierire Buckingham Palace arriva anche il film ispirato proprio alla giovane coppia.

Domenica 13 maggio, infatti, uscirà l’atteso Harry and Meghan: A Royal Romance, incentrato sulla storia d’amore tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ormai ex star di Suits.

È bastato il trailer a causare un certo imbarazzo nella famiglia reale britannica. Sotto accusa in particolare una scena di sesso tra gli attori Parisa Fitz-Henley e Murray Fraser. Di imbarazzo della royal family hanno parlato anche il regista del film, Menhaj Huda, e la produttrice, Merideth Finn, a margine di una presentazione a Los Angeles. “Lasciamo pure che si preoccupino, la gente fa sesso e non c’è niente di male”, ha liquidato la cosa Merideth Finn.

Ma a preoccupare sarebbero anche alcuni dettagli biografici della storia d’amore tra Harry e Meghan, dettagli che rivelerebbero, tra l’altro, la lotta del giovane principe per difendere i diritti della fidanzata in contrasto con il rigido protocollo della famiglia reale. Come i tentativi, poi rivelatisi vani, di far mantenere a Meghan il proprio blog di moda e benessere. Impegni incompatibili con la vita di corte, secondo la regina Elisabetta.