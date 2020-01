Harry e Meghan Markle, i possibili futuri guadagni: 500mila dollari per un’apparizione

ROMA – Un milione di dollari per apparire insieme in pubblico e 8 per scrivere un libro.

Il sito Tmz ha fatto qualche conto per capire quanto potrebbero guadagnare Harry e Meghan nella loro vita lontana dal Regno Unito e, soprattutto, lontana dalla casa reale inglese.

Un’apparizione in pubblico con tanto di saluto? Cachet da 500mila dollari. O almeno così ha stimato l’agenzia Gda Speakers.

Apparizione con qualche domanda dal pubblico e perfino qualche foto? In questo caso il prezzo salirebbe da un milione di dollari in su.

E un libro? Quanto potrebbero guadagnare Harry e Meghan con la pubblicazione di un libro? Si potrebbe partire da una base di 8-10 milioni di dollari solo come anticipo.

Non male. Non malissimo.

Harry e Meghan ammoniscono i media

Futuri guadagni o meno, Harry e Meghan vogliono pace e meno pressione dei media, dopo la scelta di rinunciare allo status di membri attivi della Royal Family, di rendersi indipendenti, di trascorrere gran parte del prossimo futuro in Canada col piccolo Archie. E rilanciano la battaglia contro la stampa britannica minacciando nuove azioni legali in caso di foto rubate.

L’avvertimento arriva dai loro avvocati, sulla scia della pubblicazione di varie immagini rubate di Meghan e di Archie sull’isola di Vancouver (dove solo nelle ultime ore la duchessa di Sussex è stata raggiunta dal consorte), uscite in questi giorni su quotidiani e siti del Regno. Foto scattate da paparazzi nascostisi dietro alcuni cespugli per spiare la scena.

Un comportamento illegittimo, che viola la privacy dei duchi e configura il reato potenziale di molestie in assenza di consenso esplicito agli scatti. Gli avvocati hanno già denunciato i tentativi di alcuni fotografi di penetrare nell’attuale residenza canadese dei Sussex.

