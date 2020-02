Harry e Meghan Markle, venti milioni di sterline all’anno per il servizio di sicurezza

ROMA – Venti milioni di sterline all’anno per il servizio di sicurezza di Harry e Meghan Markle: una cifra non indifferente per un piano definito da alcuni esperti “inattuabile”. Visto lo stile di vita dei Duchi di Sussex che viaggiano in vari paesi per introdurre il loro marchio, potrebbe rendere difficile alla polizia di svolgere il suo ruolo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe scoppiata una lite su chi dovrebbe pagare il conto per proteggere la famiglia che attualmente vive in Canada.

La coppia potrebbe far arrivare i costi al massimo poiché “per loro le regole non valgono”. Parlando con il Mirror, Dai Davies, ex responsabile della protezione del Met, ha affermato che la loro situazione ha richiesto un “strappo totale alle regole. Allo stato attuale il piano non è realizzabile” e ha spiegato che “c’è già una grave carenza di agenti addestrati e questo non fa che aumentare i problemi del Met”.

Un memo interno visto dal Mirror ha rivelato che c’è una crisi del personale all’interno del team che supporta Harry e Meghan e che Scotland Yard dalla coppia è sottoposta a continue richieste. Ha calcolato che le stime da £ 3 milioni a £ 6 milioni all’anno erano “inadeguate” e che Harry e Meghan avrebbero avuto bisogno di almeno 12 agenti di protezione, che guadagnano stipendi di £ 106.000 l’anno. In precedenza Harry e Meghan avevano scatenato rabbia insistendo sul fatto che i contribuenti del Regno Unito dovrebbero continuare a pagare per la loro sicurezza tenendo conto che “Harry è di nascita reale e inoltre del suo servizio militare”.

Fonte: Daily Mail.