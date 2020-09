E’ polemica nel Regno Unito per il viaggio in Africa della coppia Harry e Meghan Markle nel settembre del 2019.

L’ultimo viaggio ufficiale in Africa del principe Harry e Meghan Markle ai contribuenti britannici è costato 245.000 sterline.

E’ stato il viaggio più costoso della Royal Family durante lo scorso anno, come affermano i resoconti reali.

Secondo un rapporto di Buckingham Palace, complessivamente, nel 2019, il costo dei viaggi ufficiali di tutta la famiglia reale è stato di 5,3 milioni con un aumento del 15% rispetto all’anno 2018-2019.

Non mancano le critiche. “E’ scandaloso un aumento del 15% per le spese di viaggio quando gli ospedali non sono in grado di fornire la migliore assistenza a qualsiasi persona bisognosa, quando gli insegnanti stanno lottando per pagare i libri e le attrezzature necessarie e la polizia è al limite” ha commentato Graham Smith portavoce di Republic, un gruppo di attivisti anti monarchico.

Harry e Meghan hanno fatto un tour di 10 giorni in Sud Africa, con il piccolo Archie, poi il principe è andato da solo in Angola, Malawi e Botswana.

Per i Sussex, il viaggio in Africa ha segnato un momento molto particolare. La coppia aveva infatti girato un documentario per ITV in cui parlava delle loro vicissitudini come membri della Royal Family.

Avevano ammesso di avere “problemi” con altri componenti della famiglia.

I resoconti reali pubblicati mostrano che 245.643 sterline sono state spese in voli di linea e un jet privato per la coppia e il loro entourage, rendendolo il viaggio reale più costoso dell’anno.

Un altro viaggio costoso, durato solo due giorni, è quello del principe Carlo. E’ costato 210.345 sterline. Con un aereo charter privato è andato in Oman a porgere le condoglianze dopo la morte del re. (Fonte: Daily Mail)