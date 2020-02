Harry, il principe in trattative con Goldman Sachs per sfruttare brand Sussex Royal

ROMA – Secondo il Daily Mail, il principe Harry da novembre scorso sarebbe “in trattative con il colosso bancario americano Goldman Sachs” per capire come guadagnare denaro e garantirsi l’indipendenza economica con il brand “Sussex Royal” che potrebbe valere 1 miliardo di sterline. Il contatto avrebbe preso il via nel corso della crisi Megxit. Sembra che il Duca del Sussex potrebbe diventare relatore di talks come David Beckham e Gwyneth Paltrow. Le star non ricevono compenso per un talk – ma alcune fonti hanno riferito al Daily Mirror che “aprirà la strada ai Sussex per stabilire un “redditizio rapporto futuro” con la celebre banca d’affari americana. Mark Borkowski, noto esperto di PR, ha affermato:

“Grazie ad accordi aziendali e a ruoli di brand ambassador guadagneranno una fortuna, fino a un miliardo di sterline, ovvero quasi 1,2 miliardi di euro). La scorsa settimana, Harry e Meghan hanno partecipato a un summit di J.P. Morgan, in Florida, a Miami Beach.

Il principe ha tenuto un discorso come ospite, ha detto di essere stato in terapia dopo la morte della madre Diana, ma non sono mancate delle critiche: c’è chi sostiene abbia ricevuto con consistente gettone di presenza e chi li accusa di sostenere una banca che finanzia attività contro l’ambiente. Buckingham Palace, secondo quanto riportato dal Daily Mail, è rimasto sorpreso dalla notizia della presenza della coppia ma non ha confermato, nonostante ripetute richieste, se abbiano ricevuto un compenso. Ha inoltre rifiutato di commentare le notizie secondo cui il duca e la duchessa del Sussex – fino a primavera ancora “senior working royals” – abbiano raggiunto Miami a bordo del jet privato di JPMorgan. Harry e Meghan sono stati spesso nel mirino per il loro stile di vita da jet-set e l’uso frequente di aerei privati.

Fonte: Daily Mail.