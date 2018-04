LONDRA – Per chi volesse provare il brivido di una notte dietro le sbarre, a Margate, Kent, c’è il Penny Rope Bed Chamber, un hotel pensato e disegnato a tema “prigione”, unico nel suo genere.

L’hotel, realizzato nell’ex magazzino frigorifero di un immobile, costa 86 euro a notte; le foto dell’insolita location, pubblicate dal Daily Mail, mostrano la camera chiusa da una tradizionale e solida porta della cella di una prigione con tanto di classiche sbarre nere, scrive il Daily Mail.

Ma a Penny Rope non mancano i confort, i futuri “detenuti” saranno contenti di conoscerli: letti a castello artigianali, ripiani, una lampada per la notte e un set per preparare caffè o tè, completo di tazze di latta. La proprietaria Polly High, 55 anni, mette a disposizione lenzuola di cotone bianco, piumoni, coperte, una stufa e persino bottiglie di acqua calda per riscaldarsi nelle serate più fredde.

“Ad avere l’idea di trasformare il magazzino frigorifero in una cella è stata la mia socia Clare e insieme l’abbiamo realizzata. Siamo riuscite a creare una combinazione perfetta di elementi unici e lussuosi.”

L’illuminazione è autonoma, le prese elettriche e WiFi gratuito indicano che l’ospite non rimane totalmente isolato dal mondo esterno. Doccia privata e servizi igienici sono accessibili in una dependance nel giardino; gli ospiti sono liberi di utilizzare il giardino privato e le attrezzature per il barbecue.

Nel frattempo, chi volesse “interrompere la detenzione” e concedersi una “fuga” nella zona ci sono parecchie cose da fare: Penny Rope dista tre minuti dalla spiaggia e si trova in una posizione ideale per raggiungere tutte le altre attrazioni di Margate.