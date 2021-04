Igor il Russo colpevole di tre omicidi in Spagna: ora si aspetta la condanna per Norbert Feher (Foto d’archivio Ansa)

Igor il Russo è stato dichiarato colpevole di tre omicidi in Spagna. Ora si aspetta la condanna per Norbert Feher, ma va ricordato che in Spagna non c’è l’ergastolo.

Igor il Russo colpevole di tre omicidi in Spagna

Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato dichiarato colpevole di tre omicidi da una giuria popolare in Spagna. Si tratta di tre delitti commessi dall’uomo nel dicembre del 2017 nella regione spagnola dell’Aragona. Le vittime furono l’allevatore José Luis Iranzo, 40 anni, e gli agenti della Guardia Civil Víctor Romero, 30 anni, e Víctor Jesús Caballero, 38 anni.

Feher è stato dichiarato colpevole anche di altri reati come attentato all’autorità o porto d’armi illecito. Ora un giudice dell’Audiencia provinciale di Teruel sarà chiamato a emettere una sentenza di condanna nei confronti di Feher.

Igor il Russo in aula parla dei tre omicidi

L’accusato, che ha parlato in italiano durante l’udienza, riguardo al primo dei tre crimini di cui è accusato, l’assassinio di un allevatore della zona di Teruel, Feher ha spiegato che gli ha sparato contro una prima volta perché pensò che la vittima, José Luis Iranzo, fosse in possesso di un’arma. Lui era nascosto in una casa quando Iranzo si avvicinò insieme ad agenti della Guardia Civil che cercavano l’accusato. In seguito, ha aggiunto in risposta a domande della pm, Igor il Russo ha detto di aver di nuovo aperto fuoco contro José Luis Iranzo “senza logica”, mentre questi cercava di fuggire: “Ho sparato e basta”, ha detto.