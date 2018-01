SARAGOZZA – Malore in cella per Norbert Fehrer, alias Igor il Russo. Il pluriomicida detenuto nel carcere di Saragozza in Spagna è stato colto da malore all’interno della sua cella.

L’uomo, protagonista la scorsa primavera di una lunga fuga in Emilia, avrebbe anche chiesto il trasferimento in infermeria, le autorità del carcere di sicurezza, vista l’estrema pericolosità però hanno deciso di realizzare una sorta di cordone di sicurezza per evitare ogni possibile velleità di fuga.

Igor il russo si trova nel carcere spagnolo da quando fu arrestato, dopo una sparatoria, lo scorso 15 dicembre.