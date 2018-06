ROMA – Norbert Feher, alias Igor il Russo, è finito nell’infermeria del carcere di Zuera, a Saragozza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il killer accusato di cinque omicidi tra l’Italia e la Spagna, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, avrebbe rinunciato a bere da circa una settimana.

Ufficialmente è stato portato in infermeria per disidratazione, così trapela dalla Spagna, complice anche il caldo e le tante ore di ginnastica che Igor fa in cella. Ma il tentativo di suicidio – scrive ancora il quotidiano – è al momento la ricostruzione più sensata.

“Non mi risulta e non ho alcuna notizia in questo senso”, ha spiegato l’avvocato Cesare Pacitti del foro di Bologna, che difende il killer di Budrio e Portomaggiore dai primi atti giudiziari dell’aprile 2017. “Cercherò di informarmi scrivendo al collega spagnolo che lo assiste”.