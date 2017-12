SARAGOZZA – Igor il Russo in isolamento: il serbo (al secolo Norbert Feher) è stato trasferito perché ritenuto pericoloso per i suoi compagni di cella nel carcere di Saragozza, in Spagna. In parole povere, la giustizia spagnola sta trattando il pluri assassino alla stregua dei terroristi jihadisti: come nel caso dei terroristi islamici, nessun contatto con gli altri detenuti e nessun contatto con i secondini.

Cristina Mangani racconta sul Messaggero: