STOCCOLMA – E’ morto il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad. Aveva 91 anni, lo ha reso noto la stessa azienda.

“Ingmar Kamprad è morto serenamente nella sua abitazione”, nel sud della Svezia, ha reso noto Ikea su Twitter. Ikea è un impero che impiega 190mila persone, dislocato in varie parti del mondo e genera un fatturato di 38 miliardi di euro. Kamprad aveva fondato ikea a 17 anni.

Kamprad fondò Ikea nel 1943 nella città natale di Aelmhult e nel 2012 aveva lasciato la guida dell’azienda ai tre figli, pur mantenendo comunque un ‘piede’ all’interno. Parsimonioso fino al paradosso (“tirchio”, come raccontò lui stesso al Corriere in un’intervista del 2008), il signore dei mobili ‘low cost’, tra gli uomini più ricchi del mondo, viveva in modo molto ritirato, in una casa modesta e spartana, arredata con mobili che montava da solo.

“La sua eredità sarà ammirata per molti anni a venire e la sua visione, volta a creare una vita migliore per tante persone, continuerà a guidarci e ispirarci”, ha fatto sapere in un comunicato Jesper Brodin, CEO e presidente del Gruppo IKEA.

Kamprad nel passato aveva fatto parlare di sé anche per i suoi legami con il movimento giovanile nazista durante la Seconda Guerra mondiale. Simpatia che poi lui stigmatizzòin seguito come “la follia della giovinezza” e “il più grande errore della mia vita”.

ll nome Ikea è l’acronimo delle iniziali di Ingvar Kamprad e di Elmtaryd e Agunnaryd, rispettivamente la fattoria e il paese del sud della Svezia dove Kamprad crebbe.

Inizialmente Ikea vendeva penne,orologi, cornici, calze di nylon, tutti articoli a prezzo ridotto. I mobili vennero introdotti nel 1950 e sei anni dopo ci fu l’intuizione di vendere mobili smontati che il cliente poteva, con poche e semplici istruzioni, assemblare a casa, riducendo così i costi.