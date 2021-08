Troppo caldo per uscire? Ora c’è una app per camminare all’ombra. Si chiama Cool Walks ma è solo per chi vive a Barcellona.

L’app consente di programmare percorsi in città dove non batte il sole e con più fontanelle, evitando il caldo torrido. Si possono scegliere tre differenti tipologie di percorso, grazie a un’organizzazione stradale che ricorda quella delle più note app di geolocalizzazione.

Percorso rapido : è la via più rapida e diretta per raggiungere la destinazione. Si risparmia tempo ma è solo per i temerari disposti ad affrontare il sole rovente come se nulla fosse

: è la via più rapida e diretta per raggiungere la destinazione. Si risparmia tempo ma è solo per i temerari disposti ad affrontare il sole rovente come se nulla fosse Percorso ombreggiato : sfrutta la copertura offerta dagli alberi della città e segue un tragitto provvisto di fontanelle pubbliche

: sfrutta la copertura offerta dagli alberi della città e segue un tragitto provvisto di fontanelle pubbliche Infine la modalità vampiro che considera il sole un rischio mortale e farà di tutto per evitarlo.

In tutti i casi Cool Walks saprà indicarvi quanti metri esatti vi separano dalla meta, quante fontanelle incontrerete e quanti rifugi anti afa potranno darvi riparo nel tragitto.

Il servizio attualmente ha mappato solo una parte della città di Barcellona. Secondo lo sviluppatore Albert Carbonell è “una soluzione tecnologica per il cambiamento climatico”.

A Roma c’è Waidy

Al momento Cool Walks è stata sperimentata solo a Barcellona, ma anche a Roma c’è una app intelligente che aiuta ad affrontare la canicola. Il suo nome è Waidy ed è nata da una idea dei dipendenti di Acea: consente di visualizzare su una mappa con 3 mila fontanelle, il nasone più vicino per dissetarsi.

Non solo: mettendo in rete tutti i punti di erogazione attraverso un sistema intelligente e interattivo detto “smart water grid”, Waidy offre agli utenti la possibilità di segnalare un eventuale guasto o mal funzionamento di una singola fontana e di richiedere, in tempo reale, i paramenti qualitativi e quantitativi dell’acqua erogata.

E’ possibile inoltre segnalare nuovi punti idrici presenti sul territorio, contribuendo attivamente all’aggiornamento delle mappe.