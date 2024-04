Il mistero sulla conduttrice Tv inglese uccisa 25 anni fa a una svolta: sospettato killer serboIl mistero sulla morte di una popolare conduttrice della Tv inglese, uccisa 25 anni fa, forse è a una svolta. Ci sono nuove rivelazioni sulla sorprendente somiglianza di Man X con l’assassino dei servizi segreti serbi.

Il killer Milorad Ulemek presenta somiglianze con un uomo nelle immagini della CCTV della scena a Fulham, nel sud-ovest di Londra

Il mistero di chi ha ucciso Jill Dando ha dato origine a una serie di teorie dopo la sua morte morte 25 anni fa.

È passato un quarto di secolo da quando l’amatissima star televisiva Jill Dando è stata uccisa a colpi di arma da fuoco sulla soglia di casa sua a Fulham, nel sud-ovest di Londra.

La presentatrice di Crimewatch, all’apice della sua carriera, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco intorno alle 11.30 del 26 aprile 1999.

Un uomo è stato condannato ma successivamente assolto e l’omicidio rimane irrisolto.

Nelle prime fasi delle indagini iniziarono a circolare voci sulla vita sentimentale della Dando e sulla possibilità che fosse stata uccisa da un ex amante. Alla fine, tutti gli uomini che avevano stretto una relazione romantica con la conduttrice sono stati rapidamente esclusi dalle indagini.

Un uomo ricercato per essere interrogato sull’omicidio di Jill Dando ha una sorprendente somiglianza con uno spietato assassino dei servizi segreti serbi, un’indagine del Mirror rivela e Tom Pettifor e Matthew Young scrvono.

La persona non identificata è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso mentre seguiva la probabile via di fuga dell’uomo armato dopo che il presentatore di Crimewatch era stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1999. Portava le caratteristiche di un colpo professionale.

L’esperto di comparazione facciale Emi Polito ha ora trovato una serie di somiglianze tra “L’uomo X” nella CCTV e l’assassino Milorad Ulemek, condannato due volte, che sta scontando 40 anni in una prigione serba. Quando Jill venne uccisa, il 56enne era a capo di una temuta squadra di sicari responsabili di prendere di mira gli oppositori del brutale dittatore Slobodan Milosevic.

IL MISTERO DELLA MORTE E LE BOMBE IN SERBIA

Quando Jill morì, infuriava la guerra in Jugoslavia e gli aerei britannici stavano bombardando la Serbia come parte di una campagna della NATO. Aveva lanciato un appello per i profughi kosovari massacrati dalle forze di Milosevic.

A poche ore dalla sua morte, fu fatta una telefonata sostenendo che l’omicidio era stato una risposta agli attentati. L’esperto di riconoscimento facciale Emi Polito ha detto che l’assassino ha una sorprendente somiglianza con l'”uomo sudato”, un sospettato che salì su un autobus a Fulham, nel sud-ovest di Londra, pochi minuti dopo che Jill era stata colpita fuori dalla sua casa vicina.

Polito, che fornisce prove esperte per la polizia, ha detto che l’Uomo X e l’assassino serbo hanno la forma della bocca, del mento, dell’attaccatura dei capelli e della basetta destra simili, mentre la forma generale e le dimensioni del naso e dell’orecchio destro erano le stesse. Il suo rapporto concludeva: “Entro i limiti delle immagini, non sono state trovate differenze tra l’Uomo X e il signor [Ulemek]”.

Ma poteva solo dare un sostegno limitato al fatto che si trattasse della stessa persona a causa della mancanza di dettagli nell’immagine sfocata dell’immagine CCTV. Ha concluso: “Ci sono una serie di somiglianze tra i due uomini… in particolare l’aspetto della bocca e l’attaccatura dei capelli che aggiungono un po’ di peso alla tesi che siano la stessa persona.”

Inoltre, l’esperto ha evidenziato un’ammaccatura sul ponte del naso di Ulemek che non è visibile nell’immagine della CCTV ma è evidente in un e-fit realizzato da un testimone oculare dell’epoca, che è stato rilasciato dalla polizia.

IL PRESUNTO KILLER NON è INTERESSATO

Polito non ha fornito l’immagine dell’e-fit. L’avvocato di Ulemek, Aleksander Kovacevic, ha detto che il suo cliente non voleva “partecipare” quando gli è stato chiesto se avesse ucciso Jill. Scrisse: “La informo che il mio cliente è stato informato di ciò e che non è interessato a partecipare”. L’omicidio di Jill avvenuto davanti alla sua porta poco dopo le 11.30 di lunedì 26 aprile 1999, sconvolse la nazione e portò ad una delle più grandi indagini per omicidio mai condotte nel Regno Unito. Rimane uno degli omicidi irrisolti più famosi della Gran Bretagna, ma la polizia non ha toccato i fascicoli per più di 10 anni.