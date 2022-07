In Spagna rubano 45 bottiglie di vino dal valore di oltre 1,5 milioni di euro: coppia arrestata in Croazia

Dopo una caccia di nove mesi in tutta Europa, un’ex reginetta di bellezza messicana e un rumeno-olandese sono stati arrestati in Croazia per un furto avvenuto in Spagna di bottiglie di vino pregiato per un valore di 1,7 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da reuters.com, la polizia spagnola in un comunicato, ha affermato che il 27 ottobre 2021 a Caceres, 45 bottiglie di vino per un valore totale di 1,65 milioni di euro, di cui un’annata “unica” del 19° secolo del valore di 310.000 euro, erano state rubate durante un furto meticolosamente pianificato dalle cantine del famoso hotel-ristorante El Atrio.

Il piano della coppia

Gli investigatori ritengono che la donna, una messicana che secondo il quotidiano spagnolo El Pais aveva partecipato a un concorso di bellezza nel paese d’origine, abbia distratto i camerieri di El Atrio ordinando il servizio in camera dopo la chiusura della cucina.

Nel frattempo, il compagno di 47 anni è andato in cantina, ha aperto la porta con una chiave maestra che aveva rubato in precedenza e ha riempito tre zaini con le bottiglie avendo cura di avvolgerle negli asciugamani della camera d’albergo.

Il giorno successivo, la CCTV dell’hotel ha ripreso la coppia, che aveva effettuato il check-in con documenti di identità svizzeri falsi, mentre faceva il check-out e usciva a piedi senza lasciare traccia scientifica della loro presenza in hotel. Il che aveva inizialmente spinto la polizia a credere che dietro la rapina ci fosse una banda organizzata.

La polizia, nella dichiarazione, afferma che i due sospetti avevano visitato El Atrio tre volte prima della rapina e, come molti clienti, avevano fatto un giro della cantina. Tra le bottiglie di vino rubate c’era il prestigioso Bordeaux francese Chateau d’Yquem del 1806, che aveva un valore “incalcolabile”, ha detto il sommelier Jose Polo, co-proprietario di El Atrio.

L’arresto

Nel giro di pochi giorni i due sospettati hanno lasciato la Spagna e sono stati inseguiti per mesi in tutta Europa. In seguito sono stati identificati dalle guardie di frontiera croate mentre attraversavano il Montenegro. Per catturare la coppia, non identificata e in attesa dell’estradizione nonché delle accuse formali, la polizia spagnola ha collaborato con le forze dell’ordine dei Paesi Bassi, Croazia e Romania, nonché con l’Interpol. Secondo i media spagnoli, il vino rubato non è stato recuperato e le indagini vanno avanti.