Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l’incendio che ha distrutto la nave al largo di Corfù. E’ quanto riferisce l’emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Questi ha spiegato che “fin dal primo momento c’è stata un’operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell’equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto”.

La guardia costiera greca ha ripreso all’alba la ricerca. I dispersi sono tutti autisti di camion, nove dei quali bulgari e tre greci. Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate.

Grimaldi Lines ha reso noto che al momento del disastro, il traghetto trasportava 239 passeggeri, 51 membri dell’equipaggio oltre a 153 mezzi pesanti e 32 automobili, ma la guardia costiera greca rende noto che fra le persone salvate due non erano registrate come passeggeri: si tratta di due cittadini afghani. La Grimaldi fa sapere inoltre che l’incendio a bordo è tuttora “sotto controllo”.

Nel frattempo uno dei due sopravvissuti è stato intubato, ha riferito la tv greca Skai. Si tratta dell’autista bulgaro di 65 anni che è rimasto intrappolato nel garage della nave in fiamme e che è stato tratto in salvo insieme a un altro autotrasportatore che invece è stato visitato al pronto soccorso e che si trova in buone condizioni.

Nave Florencia verso Brindisi, a bordo alcuni naufraghi

E’ intanto previsto alle 9.30 l’attracco al molo di Costa Morena, a Brindisi, del traghetto Florencia, della compagnia Grimaldi. A bordo viaggiano alcuni dei passeggeri dell‘Euroferry Olympia. La nave è partita ieri da Ancona per coprire la tratta normalmente effettuata dalla Olympia. A bordo della Florencia ci sono anche altri viaggiatori e solo pochi naufraghi che avrebbero scelto di raggiungere l’Italia in traghetto.

Tra i passeggeri un naufrago della Norman Atlantic

Uno dei naufraghi del traghetto Euroferry Olympia aveva vissuto la stessa tragedia nell’incendio della nave Norman Atlantic avvenuto nel Canale d’Otranto nel dicembre 2014 in cui morirono 31 persone. L’uomo ha dichiarato che “rispetto al precedente incidente c’è stata una mobilitazione più veloce all’interno della nave e sono stati in grado di lasciarla in tempo” e che anche le condizioni meteorologiche, in questa circostanza, “sono state un fattore positivo”.