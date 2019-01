DUBLINO – Una donna irlandese, Jackie Griffin, è morta decapitata in un incidente stradale sulla autostrada M50 di Dublino. E la polizia ha rivolto un appello a tutti coloro che potrebbero aver scattato foto della scena, chiedendo di non farle girare sui social e sulle chat.

Un avviso dovuto al fatto che alcune immagini sono già comparse su Snapchat e WhatsApp, immagini comprensibilmente macabre, che hanno ferito la famiglia della donna.

L’incidente è avvenuto giovedì 24 gennaio intorno alle 11:30 all’altezza dello svincolo cinque, vicino a Finglas, e ha coinvolto tre mezzi. La donna è morta sul colpo, spiega il Daily Mirror: quando sono arrivati i soccorsi per lei non c’era più nulla da fare.

In un comunicato ufficiale la polizia irlandese ha avvertito: “Siamo a conoscenza di fotografie scattate sulla scena dell’incidente e fatte girare sui social, ma chiediamo alle persone che le hanno fatte di non condividerle per rispetto verso la famiglia della vittima e di tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente”.

Anche la star del football irlandese Philly McMahon ha stigmatizzato la diffusione delle foto dello schianto sui social e sulle chat: “E’ una disgrazia assoluta che qualcuno nella sua mente possa pensare che sia ok fare foto e video di un altro essere umano dopo un terribile incidente”.