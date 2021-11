Incidente in miniera in Russia: carbone prende fuoco, 52 morti sottoterra tra le fiamme FOTO ANSA

Nessun sopravvissuto tra i dispersi: è questo il terribile bilancio finale dell’incidente avvenuto giovedì mattina nella miniera di carbone Listvyazhnaya, nel cuore della Russia. Sottoterra hanno perso la vita tutte le 52 persone che erano rimaste intrappolate. Una nuova tragedia, in un Paese in cui anche negli anni passati si erano verificati diversi terribili incidenti mortali in miniera.

L’incidente e la miniera prende fuoco

La dinamica non è ancora chiara, ma secondo gli investigatori del fumo si è propagato nella miniera attorno alle 8.35 del mattino. Una fonte nei servizi di emergenza sentita dall’agenzia statale russa Tass ha sostenuto che la tragedia potrebbe essere causata da polvere di carbone che avrebbe preso fuoco in un pozzo di ventilazione. Stando alle prime ricostruzioni del ministero delle Emergenze, 285 persone stavano lavorando nella miniera e 239 di loro sono state evacuate.

L’incidente ha scosso la Russia

“Quando le persone muoiono, è una grande tragedia per le famiglie e per tutti i parenti”, ha detto il presidente Vladimir Putin durante un incontro col presidente serbo Aleksandar Vucic. In Russia in passato si sono verificati diversi incidenti in miniera, sciagure che molti osservatori collegano alle attrezzature obsolete e agli inadeguati standard di sicurezza. Una delle più gravi catastrofi risale al 2010, quando un’esplosione provocò la morte di 91 persone nella miniera Raspadskaya, la più grande della Russia. Nel 2007 un’altra esplosione uccise 110 persone nella miniera Ulyanovkskaya.