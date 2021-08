Hanno scritto una lettera alla Regina Elisabetta per confortarla dopo la perdita del marito. Oggi gli alunni della 3B della scuola elementare Arturo Ferrarin di Induno Olona hanno ricevuto risposta da Buckingham Palace.

A darne notizia su Facebook è la maestra Silvia Cannella che ad aprile ebbe l’idea: dopo la morte del Principe Filippo l’insegnante ha chiesto ai suoi piccoli allievi di scrivere una lettera alla Regina per esprimerle sostengo e vicinanza.

La lettera dei bambini di Induno Olona alla Regina

“We are sad for you” (Siamo tristi per lei), hanno scritto i bambini nel messaggio recapitato a Palazzo Reale accompagnato da un ritratto della Regina e il Principe consorte e altri disegni. E la firma: “From Italy with love”.

A quanto pare la Regina ha molto gradito. Tanto da prendere carta e penna per rispondere.

La risposta della Regina Elisabetta ai bimbi di Induno Olona

La risposta da Londra è arrivata proprio in questi giorni. “Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti. Grazie per il sostegno” ha scritto Elisabetta II ai piccoli alunni che non potranno leggere la lettera prima di settembre, quando torneranno a scuola.

“La figura della regina Elisabetta mi è sempre piaciuta molto, soprattutto perché mi dà l’impressione di essere una persona concreta, che non si dà particolari arie nonostante il suo ruolo istituzionale”, spiega al quotidiano la Repubblica la maestra.

“Ho trasmesso questa mia passione ai bambini raccontando in classe aneddoti che hanno suscitato la loro curiosità. Per esempio, amano molto sentirmi parlare dell’affetto della regina per i suoi cani, dei cappellini colorati che indossa e del coraggio che dimostrò durante la Seconda guerra mondiale, quando fece da meccanica e autista per i camion dell’esercito britannico”.

“Da un lato la vedono come la protagonista di una fiaba, dall’altro la sentono vicina, più umana di quanto appaia in tv o sui giornali”, racconta ancora la maestra.

“Prendendo spunto dalla lettera – conclude – continueremo a parlare del Regno Unito e mostrerò loro il sito web di Buckingham Palace”.