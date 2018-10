PISA – Il volo parte da Londra, destinazione Pisa, ma poco dopo una delle passeggere a bordo accusa un malore. Una anziana donna ha un infarto in corso e non ci sono medici presenti, ma tre infermieri toscani che l’hanno salvata.

Marco, Lorena e Andrea Rachele Gramegna, 25 anni e laureata in scienze infermieristiche a Pisa, non si conoscevano tra loro, ma quando la passeggera ha accusato il malore hanno riconosciuto subito i sintomi e hanno iniziato le manovre insieme per salvarle la vita. L’aereo è stato autorizzato a un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Charleroi, in Belgio, dove l’anziana è stata soccorsa e portata in ospedale.

L’episodio è avvenuto il 29 settembre a bordo del volo H66CSH. Maria Nudi su La Nazione racconta che i tre infermieri sono esperti nel settore della azione cardiopolmonare per conto di Assocare e di Salvamento Academy. La Gramegna lavora al Nuovo Ospedale delle Apuane in uno dei reparti di medicina generale e spiega: