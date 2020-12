Anna Leikovic, 21enne influencer moldava, è stata arrestata con l’accusa di aver “accoltellato la madre e poi averle estratto il cuore, gli altri organi interni, compresi i polmoni e l’intestino, mentre era ancora viva”.

La ragazza ha poi fatto una doccia con calma ed è andata a incontrare il suo ragazzo.

Leikovic, di Comrat, è “sospettata di un crimine orribile“, ha riferito il quotidiano Komsomolskaya Pravda, citando la polizia. Avrebbe pugnalato la madre Praskovya Leikovic, 40 anni, che era rimasta viva e ha deciso di strappare il cuore dal petto della donna morente.

Moldavia, influencer strappa il cuore dal petto alla madre

“È difficile da credere, ma ha deciso di strapparle il cuore nel senso letterale del termine”.

La 21enne, con 9.400 follower su Instagram, dopo l’arresto è comparsa in Tribunale. In un video si vede Leikovic sdraiata su una panca mentre si pulisce le unghie, poi si alza in piedi.

Alla domanda di un giornalista sull’omicidio ha riso e ha risposto: “Arrivederci” (il video in fondo all’articolo).

La madre pensava che sua figlia fosse drogata

Secondo i report la madre di Leikovic era tornata a casa dal lavoro in Germania, e pensava che sua figlia fosse drogata.

Aveva organizzato per la figlia un terapia di riabilitazione ma lei si era arrabbiata.

Lo zio Vladimir ha negato che la 21enne fosse in riabilitazione. “Era un’ottima famiglia. Praskovya amava davvero la figlia e passava con lei tutto il tempo che poteva. Ci sono volute due ore prima che la polizia mi dicesse che Anna è la principale sospettata. Non avrei mai potuto immaginarlo”.

Il portavoce della polizia Lyubov Yanak ha detto:”La detenuta è la principale sospettata. Non c’è la possibilità che ci siano altri indagati. È necessaria un’indagine approfondita per chiarire il motivo dell’omicidio” (fonte: Daily Mail).