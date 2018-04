Inghiletrra, sedicenne molestata dal patrigno si toglie la vita

LONDRA – A Sevenoaks, nel Kent, dopo essere stata ripetutamente molestata dal patrigno e aver raccontato tutto alla polizia, la sedicenne Georgia Walsh si è suicidata.

Quando si è tolta la vita, lo scorso anno, aveva soltanto 16 anni e in casa era stato trovato un biglietto in cui sperava che Brett Connell, il “bastardo” sarebbe “marcito all’inferno”.

Un mese prima aveva fatto un resoconto dettagliato alla polizia su come il trentasettenne, quando lei aveva 13 o 14 anni, l’accompagnava a letto e poi la molestava.

Si sentiva “persa e spaventata”, si era allontanata dai compagni di scuola e riteneva di dover “mantenere il silenzio” su quanto stava accadendo, scrive il Daily Mail.

Si era successivamente confidata con la madre Jennifer ed era stata interrogata dalla polizia ma Georgia si è tolta la vita poco dopo che Connell era stato rilasciato su cauzione e negato le accuse.

Il colloquio videoregistrato è stato presentato al Maidstone Crown Court nel Kent, e Georgia ricorda che il patrigno ha iniziato ad abusare sessualmente di lei quando aveva solo 13 o 14 anni. Avrebbecominciato con baci innocenti sulla guancia e poi sarebbe passato a baci con lingua, successivamente le molestie sono diventate più pesanti.

“Sapevo che era sbagliato ma avevo paura e non sapevo cosa fare. In quel momento ero davvero confusa”, aveva detto alla polizia.

Connell, che ha lavorato in un coffee shop Costa a Westerham, nel Kent, è anche accusato di aver infilato le mani nei pantaloni della ragazzina per toccare le parti intime.

Al momento, il processo sta andando avanti e non è dato ancora sapere se Connell sarà considerato in qualche modo responsabile della