Inghilterra, 13enne di Reading accoltellato alla nuca: arrestati quattro ragazzi e una ragazza

Oliver Stephens, 13enne di Reading, è stato accoltellato alla nuca a pochi metri dalla sua abitazione dove viveva con i genitori e la sorella.

La polizia sta verificando se l’adolescente, affetto da autismo, domenica scorsa sia stato attirato in un tranello nel parco di Emmer Green e sta esaminando i messaggi inviati da alcuni adolescenti su Snapchat poche ore prima della sua morte.

Londra, 13enne accoltellato a Reading. Arrestati quattro ragazzi e una ragazza

Quattro ragazzi e una ragazza, tutti tra i 13 e 14 anni, sono stati arrestati poiché sospettati di aver commesso il delitto.

Il ragazzo sembra sia stato vittima di una vera e propria spedizione punitiva, anche se al momento le circostanze rimangono da chiarire.

La famiglia sconvolta ha dichiarato che sta affrontando “il peggior incubo di ogni genitore”. “Negli ultimi momenti doveva essere terrorizzato.

Lottava per tornare a casa, aveva tutto per cui vivere. Ora abbiamo solo ricordi. “Oliver era un enigma, avendo sia l’autismo che una sospetta PDA, Sindrome da Evitamento Estremo delle Richieste, ma era una sfida dalla quale non ci siamo mai tirati indietro”. (Fonte: Sun)