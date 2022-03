Inghilterra, 13enne violentata in un cimitero nel 2019. La polizia mette una taglia di 6mila euro e diffonde un video del sospettato

Da oltre due anni la polizia inglese sta dando la caccia all’uomo che nel 2019 violentò una ragazzina allora tredicenne in un cimitero a Retford nel Nottinghamshire in Inghilterra. Sull’uomo le forze dell’ordine hanno anche messo una taglia di 6mila euro.

La violenza

Era il 12 dicembre del 2019 quando la tredicenne, mentre stava tornando da scuola, fu avvicinata e poi violentata da uno sconosciuto. L’uomo aveva minacciato la ragazzina puntandole contro la gola un coltello.

La madre ha raccontato alla Bbc di sentirsi in colpa per essere arrivata in ritardo a scuola dove doveva prendere la figlia. “Ero in ritardo di cinque minuti – ha raccontato la madre -. Se fossi stata puntuale non si sarebbe fatta male, è mia la responsabilità”.

Il video

Gli investigatori hanno scelto di divulgare anche un video girato da una telecamera di sorveglianza in cui è stato filmato il principale sospettato.

L’uomo indossava dei jeans, un giaccone nero e un cappuccio. La ricompensa per chiunque fornisse informazioni utili alla cattura è di 6mila euro.

All’epoca della violenza l’organizzazione no profit Crimestoppers aveva offerto una ricompensa di circa mille euro. Lydia Patsalides, East Midlands Regional Manager di Crimestoppers, ha spiegato che gli informatori restano sempre anonimi perché “sappiamo che può essere difficile parlare di qualcuno sospettato di un crimine tanto grave, soprattutto se ci è vicino, ma nessuno saprà chi ci ha contattato. Ogni informazione anche la più piccola può essere utile”.