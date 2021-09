Inghilterra, 36enne racconta: “Ho visto e fotografato degli Ufo in formazione triangolare”

Nel Devon, un 36enne ha fotografato il momento in cui per dieci secondi un “UFO” si librava sul lungomare e poi è “svanito”.

Il Daily Mail riferisce che Matthew Evans ha notato l’oggetto luminoso non identificato mentre sbirciava dalla finestra della cucina all’ultimo piano. Le fotografie mostrano quattro luci brillanti in una formazione triangolare in bilico nel cielo notturno. Evans è riuscito a scattare una foto con il cellulare ma nel giro di pochi secondi l’oggetto è sfrecciato in lontananza.

Le parole di Matthew Evans

Il 36enne, di Tidmouth, nel Devon, ha spiegato: “Non potevo non vederlo. La finestra della mia cucina si affaccia sul mare e a un certo punto è arrivato. Non volava come un aereo. Si spostava molto più lentamente e prima di librarsi per dieci secondi, andava su e giù. In un punto è rimasto abbastanza a lungo da poter prendere il telefono e fare quegli scatti. In seguito si è rapidamente allontanato a una certa velocità e non sono più riuscito a vederlo. La luce era molto brillante. Non sapendo di cosa si trattasse ho deciso di scattare un foto. Non sto dando i numeri. E’ difficile da collocare dunque penso sia un oggetto volante non identificato.”

Il rapporto del Pentagono

Il 25 giugno scorso il Pentagono ha pubblicato un rapporto pubblico di nove pagine sugli UFO. Riportava 144 avvistamenti di ufo militari, per lo più dal 2019, di cui solo uno poteva essere spiegato. Luis Elizondo, l’ex direttore del programma Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) del Pentagono mirato a studiare gli UFO, ha affermato che il rapporto è solo la punta dell’iceberg, tuttavia lo ha definito “storico”.

Dopo la pubblicazione a Fox News ha detto: “E’ un momento storico per noi, nel nostro paese e nelle nostre forze armate. “Per quanto ne sappiamo questi aerei – li definiamo aerei – hanno caratteristiche tecniche sconosciute agli Usa e anche ad ogni altro governo straniero. E ha aggiunto: “Il programma ha scoperto molte cose, tra cui diversi aerei che sembravano sottrarsi alle leggi dell’aerodinamica”.