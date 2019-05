Inghilterra, la chiamata di un 84enne alla polizia: “Ho ucciso mia moglie”

ROMA – “Ho ucciso mia moglie”: in un documentario in onda sulla BBC lo straziante momento in cui un pensionato di 84 anni telefona al 999, servizio per le emergenze, per dire che ha picchiato a morte la compagna 86enne con una spranga di ferro poiché non riusciva a gestire la sua demenza. Un operatore del centralino ha risposto alla telefonata che è stata registrata da una troupe mentre realizzava un documentario per la serie tv “Ambulance”, sul servizio di emergenza nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Le prime parole dell’uomo sono state: “Ho ucciso mia moglie”, poi ha continuato:”Non può camminare. È incontinente e non posso farcela”. Nel drammatico documentario, trasmesso su BBC 1, l’uomo dice al centralinista che la moglie ha 86 anni e l’ha colpita con una spranga di ferro. Ha poi chiesto alla polizia di non usare le sirene, poiché la vicina stava dando una festa di compleanno della figlia e temeva di rovinare tutto. L’autore della telefonata è Lawrence Franks, un bagnino in pensione di 84 anni che ha ucciso Patricia, la moglie con cui era sposato da 62 anni, in un “atto di pietà”, quando ha capito che stava per essere trasferita in una casa di cura. Franks in seguito era stato accusato di omicidio, ma si era dichiarato colpevole di omicidio colposo per ridotta capacità di intendere e volere. Lo scorso novembre è stato condannato a due anni di carcere, con sospensione della pena per due anni. Secondo il giudice non c’era premeditazione, “l’atto è stato un impulso del momento ed era convinto sinceramente di fare un gesto di pietà”, tuttavia l’omicidio è “stata un’azione illecita e la corte deve ricordare l’importanza della vita umana che non va mai messa a repentaglio”. Fonte: Daily Mail