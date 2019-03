ROMA – Una piccola porzione di cotton fioc si incastra nell’orecchio e resta lì per anni. Si parla di almeno cinque anni. In questi cinque anni si sviluppa anche una grave infezione e alla fine il protagonista della storia, un 31enne inglese, ha anche rischiato la vita.

Di questa storia si è parlato nel portale scientifico BMJ Case Reports. Il 31enne, dopo aver per molto tempo ignorato i sintomi – problemi all’udito e alla memoria – è finito in ospedale in gravi condizioni. Quando è arrivato in ospedale, all’inizio i medici hanno anche pensato a un possibile caso di meningite. Poi l’incredibile scoperta. Alla fine, per fortuna, il 31enne si è salvato. Morale della favola? Ricordatevi di usare sempre nel modo corretto i cotton fioc. E, soprattutto, ricordatevi di non inserirli nel canale uditivo.

Fonte: BMJ Case Reports.