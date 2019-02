LONDRA – In Inghilterra, nel giorno più freddo di gennaio con vento e pioggia, una donna ha rischiato la vita per salvare un cane che stava annegando in un lago ghiacciato.

Dopo aver avvistato il quattro zampe che nuotava affannosamente per raggiungere la riva del lago distante circa 18 metri, l’eroina non ha esitato e si è tuffata nelle acque gelide, scrive il Daily Mail.

Testimoni presenti sul posto, nell’East Park di Hull, hanno riferito che per salvare il bulldog bianco, si è fatta strada attraverso le lastre di ghiaccio ed è riuscita a mettere in salvo il cane.

“Penso che un anziano abbia perso il cane: il bulldog si è tuffato nel lago e non riusciva a tornare a riva”, ha detto uno dei presenti.

La coraggiosa donna si è tuffata nel lago ghiacciato indossando solo una maglietta e dei pantaloni, è stata acclamata come un’eroina. I presenti l’hanno aiutata a uscire dalle acque gelide e scaldata con alcune giacche.