Trascorre una serata in allegria con gli amici, si immerge nella vasca idromassaggio e al mattino si risveglia con un’infezione nel sangue.

E’ accaduto a Lauren Briggs, 25enne di Corringham, Essex: ricoverata d’urgenza in ospedale le è stata diagnosticata una setticemia da meningococco ed ha subito l’amputazione della gamba destra, sotto il ginocchio, e delle dita del piede sinistro. I medici sono riusciti a salvarle la vita ma a causa delle amputazioni probabilmente sarà costretta a muoversi con la sedia a rotelle, almeno fin quando non metterà una protesi e la giovane ha spiegato di sentirsi “intrappolata” nel corpo. Briggs ha raccontato la sua tragedia:

Inghilterra, fa il bagno nella vasca idromassaggio, si infetta con una piccola ferita e le amputano la gamba. Il racconto della ragazza

“La sera prima, ero stata nella vasca idromassaggio di un mio amico e i medici mi hanno detto che potrei aver contratto l’infezione attraverso una piccola ferita sul piede. “Le vasche idromassaggio sono piene di batteri, dunque è probabile che potrebbe essere stata la causa.

“Quella notte sono andata a dormire e provavo un po’ di nausea, il mattino successivo il mio amico mi ha trovato stesa sul pavimento, non riuscivo a respirare. “Ricordo è di essermi svegliata in ospedale chiedendomi cosa stesse accadendo. “Per 48 ore sono stata attaccata al respiratore. I miei piedi erano neri, per ricostruirli i medici hanno fatto degli innesti di epidermide ma non sono riusciti a salvare la gamba destra e le dita del piede sinistro”.

Inghilterra, fa il bagno nella vasca idromassaggio, si infetta con una piccola ferita e le amputano la gamba. Ora vive su una sedia a rotelle

Brigg è stata dimessa ma la sua vita è totalmente cambiata: vive in un alloggio specializzato in cui spostarsi sulla sedia a rotelle. L’infezione ha comportato anche una grave menomazione del linguaggio, per cui non potendo più lavorare come receptionist da un medico di base, è stata costretta a licenziarsi e attualmente sta raccogliendo dei fondi. (Fonte: Daily Mail)