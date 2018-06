LONDRA – La Chiltern Edge Secondary School, una scuola dell’Oxfordshire, nel Regno Unito, ha stabilito che d’estate i ragazzi invece dei pantaloni corti dell’uniforme dovranno indossare la gonna come parte di una politica “neutrale in termini di genere”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La cosa non sarà un’opzione ma un obbligo e varrà per tutti.

In seguito alla decisione della dirigenza scolastica Alastair Vince-Porteous ha chiesto allo staff se suo figlio potesse indossare pantaloncini su misura ma la scuola ha risposto che non facevano parte dell’uniforme, scrive il Daily Mail.

L’iniziativa segue la tendenza delle scuole britanniche ad adottare una politica neutrale in termini di genere per aiutare gli alunni transgender a sentirsi accettati. Molte scuole ora sostengono che gonne e pantaloni possono essere indossati da entrambi i sessi. Secondo l‘Equality Act, le scuole hanno il dovere di proteggere gli studenti transgender dalla discriminazione.