ROMA – Vuole andare a Roma per vedere il Papa in Vaticano ma sbaglia a scrivere sul navigatore e finisce a Rom, in Germania. Nella Germania nord occidentale per la precisione. Un errore di circa… 1500 chilometri. Protagonista della storia è un pensionato 81enne inglese di origini italiane che, con la sua Jaguar, aveva deciso di intraprendere un lungo viaggio per, parole sue, “andare a vedere il Papa in Vaticano”. Un pellegrinaggio. Ma l’ottantunenne ha sbagliato a scrivere Roma sul navigatore e così, dopo qualche ora, si è ritrovato a Rom, in Germania.

Arrivato in terra tedesca e sceso dall’auto, l’81enne, spaesato, si è dimenticato di mettere il freno a mano e così la sua macchina ha anche abbattuto il cartello cittadino con la scritta “Rom”. Per la gioia dei residenti. A volte, forse, è meglio non fidarsi troppo dei navigatori. Fonte: Mirror.