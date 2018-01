LONDRA – A Westcliff-on-Sea, Essex, la polizia fa irruzione in un’abitazione dove sospettavano si spacciasse droga, e a sorpresa in una camera da letto gli agenti si sono trovati di fronte a un coccodrillo lungo 1,2 mt, 16 serpenti e uno scorpione.

Varia la specie dei serpenti, di cui sette morti: cobra, il testa di rame, pitone, un rettile gigante del Madagascar e in loro compagnia, c’era uno scorpione.

L’ispettore Steve Nelson, dell’Essex Serious Crime Directorate ha dichiarato:”I rettili erano tenuti in pessime condizioni, purtroppo alcuni erano morti. Come agenti nel corso delle indagini ci imbattiamo in numerosi e vari reperti ma questi sono tra i più insoliti”.

“Abbiamo contattato la Protezione Animali e i serpenti sopravvissuti sono stati affidati al centro Reptile Rescue di Brighton”, scrive il Daily Mail.

Un uomo di 36 anni, di Basildon, nell’Essex, è stato arrestato, e poi rilasciato su cauzione, con l’accusa di produzione di cannabis, per aver tenuto un animale pericoloso senza licenza e crudeltà sugli animali.