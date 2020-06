Inghilterra, la presentatrice Kate Garraway: “La battaglia di mio marito contro il coronavirus”

ROMA – Intervistata da Good Morning Britain, la presentatrice televisiva inglese Kate Garraway ha detto che è un miracolo che suo marito sia ancora vivo dopo una lunga battaglia contro il “malvagio coronavirus“.

Durante l’intervista, la giornalista ha confermato che il marito Derek Draper qualche settimana fa è stato anche in coma a causa del coronavirus. Un coma indotto dai medici.

“Ora non ha più il coronavirus – spiega Garraway – ma è ancora in condizioni critiche”.

“Mio marito ha vinto la battaglia. Ma la battaglia ha provocato danni ingenti alla sua salute e non so se riuscirà mai a riprendersi. Mio marito ora ha problemi dalla testa fino alla punta dei piedi”.

Una testimonianza drammatica, quella di Kate Garraway.

La giornalista ha poi raccontato che in questi giorni sta tentando di farsi forza per il bene dei loro due figli.

“Qualche giorno fa però – ammette – ho avuto un crollo. E’ normale quando attraversi tempeste come queste. Ma devo restare forte per i miei figli. Loro devono sentirsi al sicuro. Non mi arrenderò mai per il bene loro e per il bene di Derek.

Non mi arrenderò mai perché Derek è il centro della nostra vita ma, purtroppo, devo ancora convivere con l’incertezza”. (Fonte: Good Morning Britain).