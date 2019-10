Inghilterra, pullman si rovescia e finisce in un campo: almeno 20 feriti

ROMA – Un pullman si è rovesciato ed è finito in un campo. Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, sabato 5 ottobre, tra Totnes e Paignton, in Inghilterra. Almeno 20 i feriti, di cui 8 versano in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.

“Ci sono molti feriti gravi – ha raccontato un testimone – In tanti erano rimasti bloccati tra le lamiere”.

La polizia ha confermato il bollettino drammatico dei feriti: “Ci sono almeno 20 feriti. Almeno 8 di questi sono ricoverati in gravi condizioni”. Alcuni di questi feriti, a conferma del racconto dei testimoni, sono estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco.

L’autista del bus, precisa la polizia locale, non è stato arrestato e sta aiutando gli investigatori per ricostruire la dinamica dell’incidente.

“Stavo passando con la macchina quando ho notato il pullman – racconta il testimone – Mi sono fermato per cercare di dare una mano ma molti feriti erano bloccati tra le lamiere”. Almeno quattro le ambulanze che sono immediatamente arrivate sul posto.

Un portavoce della compagnia del pullman ha confermato le prime notizie: “Possiamo confermare che uno dei nostri autobus è rimasto coinvolto in un incidente. I nostri pensieri vanno alle persone coinvolte. Stiamo cercando di aiutare i soccorsi in ogni modo possibile. La sicurezza è la nostra priorità assoluta e aiuteremo gli investigatori a ricostruire la dinamica dell’incidente”.

Fonte: Daily Mail.