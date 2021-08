Ingoia Nokia 3310, estrazione in endoscopia: succede a Pristina. In un ospedale di Pristina (capitale del Kosovo) i medici hanno estratto un telefono cellulare dallo stomaco di un uomo di 33 anni.

Come ha dichiarato il dottor Skender Telaku, riferiscono i media locali, l’intervento è avvenuto per via endoscopica, senza incidere le pareti dello stomaco. L’uomo aveva ingoiato il cellulare, un Nokia 3310, quattro giorni fa.

“Abbiamo estratto il telefonino diviso in tre parti, senza alcuna complicazione”, ha detto il dottor Telaku. Non è stato detto in quali circostanze l’uomo abbia ingoiato il cellulare.

Anche per il cronista meno impressionabile è arduo – certo meno che ingoiare un telefonino, sia pur smembrato – trovare una qualche plausibile ragione a un comportamento del genere.

Inspiegabile, ma non inedito. La cronaca deve raccontare di diversi episodi simili avvenuti tutti all’interno di un carcere. Il detenuto che ingoia il telefonino per non incappare in ulteriori condanne e punizioni regolamentari.

Una squillo, sorpresa dalla buoncostume, che lo ingoia per occultare numeri compromettenti di clienti, è successo l’anno scorso a Ancona.

Un aspirante suicida – sempre ad Ancona, coincidenze – manda un sms al fratello (“la faccio finita”) e poi ingoia il telefonino.

Tutte storie che finiscono in camera operatoria. Vanno segnalati i prodigiosi progressi della tecnologia che consentono recuperi viscerali senza inconvenienti estetici come brutte cicatrici (che poi sarebbe imbarazzante dover giustificare).

Cosa gli sia preso al 33enne kosovaro resta un mistero. Recuperato il vecchio e glorioso Nokia, potrebbe mandarci un bel messaggino (a meno che non si tratti di una spregiudicata mossa pubblicitaria, non si sa mai…).