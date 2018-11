LONDRA – Una vicenda che potrebbe ispirare un episodio della famosa serie tv britannica “L’ispettore Barnaby”. A Maids Moreton, un caratteristico villaggio del Buckinghamshire (Regno Unito), il custode della chiesa e un prestigiatore sono accusati dell’omicidio di Peter Farquhar, 69enne ex insegnante d’inglese e di Ann Moore-Martin, la vicina di 83 anni, trovati morti a distanza di un anno e mezzo l’uno dall’altra.

Ben Field, 27 anni, era custode della chiesa e inquilino di Farquhar e Martyn Smith, 31 anni, un prestigiatore, avrebbero ucciso e derubati dei loro risparmi i due anziani.

Attualmente è in corso il processo ed entrambi sono accusati di concorso in omicidio, frode, furto con scasso. In tribunale è emerso che entrambi gli uomini si sono presi cura di Farquhar negli ultimi mesi di vita, in cui la salute andava peggiorando. Dopo il decesso del professore, Field si era trasferito dalla Moore-Martin poi morta per un’inspiegabile emorragia.

Gli abitanti del villaggio avevano descritto Farquhar come un uomo gentile ma determinato e rimasero sconcertati quando la salute peggiorò improvvisamente e si trasferì in una casa di riposo a poche centinaia di metri dall’abitazione.

L’indagine della polizia aveva stabilito che la morte era dovuta a “intossicazione alcolica acuta” e non c’era alcun sospetto di un crimine.

Un amico di Farquhar ha affermato che prima della morte soffriva di un’infezione del tratto urinario e si lamentava di inquietudine e “brutti pensieri” notturni.

Due giorni prima del decesso aveva detto agli amici:”Alleluia, mi sento molto meglio “.

Nel testamento, Field è stato uno dei principali beneficiari: gli è stato concesso il diritto di vivere nella casa da 300.000 sterline finché avesse voluto a patto mantenere la proprietà in buone condizioni, pagare i conti e prendersi cura di ciò che conteneva l’abitazione.

Ma dopo un anno Field si era trasferito in un appartamento a Towcester, nel Northamptonshire, acquistato in contanti per 97.500 sterline.

I registri pubblici mostrano che Field e Smith, ex alunni del professore, avevano fondato una società tre mesi prima che Farquhar morisse, col proposito di vendere i suoi romanzi inediti, poesie e saggi.