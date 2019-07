ROMA – Iris Annabel Goldsmith aveva 15 anni, bella, ricca, intelligente, tutti le volevano bene: è morta in un incidente d’auto in pieno giorno, in un giorno di sole, in un campo della tenuta di famiglia, nel Somerset in Inghilterra.

Suo padre è Ben Goldsmith, sua madre Kate Emma Rothschild. Si tratta di nomi famosi di casate miliardarie con un patrimonio di 300 milioni di sterline. Iris Annabel Goldsmith studiava alla Wycombe Abbey, era una studentessa modello, la migliore della scuola, apprezzata e benvoluta dalle compagne. Quando è accaduto l’incidente aveva da poco finito l’anno scolastico ed era andata in vacanza nella tenuta del padre: al momento della tragedia, Iris insieme a un amico, era a bordo di un fuoristrada con una roll-bar simile a un incrocio tra un quad e una jeep.

Tutto ha avuto inizio (e fine per Annabel) lunedì 9 luglio nel primo pomeriggio, quando, a seguito dell’incidente, riferisce il Daily Mail, è stata chiamata un’ambulanza dall’abitazione dei Goldsmiths nel villaggio di North Brewham. Un portavoce della Avon & Somerset Police ha confermato la morte improvvisa dell’adolescente, non considerata sospetta, e “sono in corso delle indagini per conto del coroner”.

Il South Western Ambulance Service ha riferito di aver inviato sul luogo dell’incidente un’eliambulanza, un’ambulanza, un team di terapia intensiva, due paramedici. Di più non si sa, per ora. La polizia non vede nell’incidente risvolti criminali ma in Inghilterra, patria della libertà di stampa, chi ne abusa, rivelando dettagli in anticipo sull’udienza giudiziaria formale, rischia la galera. I siti dei giornali inglesi sono quindi parchi di particolari sull’incidente ma abbondano di testimonianze sulle qualità della povera adolescente defunta e di informazioni su padre, madre e famiglie allargate.

Gli abitanti del tranquillo villaggio sono rimasti scioccati quando la famiglia di spicco si è dovuta confrontare con la morte dell’adolescente, figlia dell’ereditiera Kate Rothschild. Un amico di famiglia ha detto al Mail: “E’ un incidente orribile. Iris era un peperino, una vera delizia. Tutti in famiglia l’amavano alla follia”. “Era una bella, affascinante, intelligente, meravigliosa compagnia, la persona più adorabile che si potesse incontrare. Ben e Kate sono devastati. Sono storditi e uniti nel dolore”. “Iris aveva ereditato il fascino di Ben e il carisma bohemien di Kate. Tutta la famiglia si sta stringendo a Ben e Kate”.

La coppia ha altri due figli: Frank e Isaac di 13 e 11 anni. Si sono separati nel 2012, quando Kate ha iniziato una relazione con il rapper americano Jay Electronica. Iris Annabel era erede di due delle dinastie britanniche più potenti del mondo, le famiglie Goldsmith e Rothschild che insieme valgono miliardi di sterline e da decenni esercitano una potente influenza sui sistemi finanziari e politici del Regno Unito.

Dopo due anni dalla separazione da Kate, Ben Goldsmith ha sposato Jemina Jones, a capo di una società di catering, con la quale ha avuto due figli: Eliza e Arlo. Ben è il figlio minore del miliardario e politico Sir James Goldsmith e di Lady Annabel Vane-Tempest.

Il fratello maggiore è il parlamentare Tory Zac Goldsmith e la sorella è la documentarista e produttrice cinematografica Jemima Khan, ex moglie dell’attuale primo ministro pakistano Imran Khan. Nel 2003 aveva sposato Kate, erede del multi-miliardario impero bancario dei Rothschild.

L’anno scorso è stato nominato direttore non esecutivo del Department for the Environmentalist, Food and Rural Affairs ed è un consigliere del ministro dell’Ambiente Michael Gove. È inoltre presidente della JMG Foundation della famiglia Goldsmith, che finanzia campagne e attività di sensibilizzazione in materia ambientale. Nel 2018, Kate ha subito un furto del valore di 500.000 sterline nell’abitazione di Londra che condivide con l’attuale fidanzato, l’imprenditore Paul Forkan.

