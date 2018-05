OFFALY, IRLANDA – Guarda impotente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] precipitare l’aereo con a bordo a suo figlio. Dopo l’impatto poi ha corso per un chilometro fino al luogo dell’impatto e ha iniziato a scavare disperatamente a mani nude. Ma, purtroppo, suo figlio era già morto.

Il padre, paracadutista si era gettato qualche prima che l’aereo iniziasse ad avere problemi.

“Kris è un appassionato di paracadutismo e Kacper amava suo padre” ha detto un testimone. “Il pilota era molto rispettato ed esperto. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo, ma è una tragedia per le famiglie e per tutta la nostra comunità”.