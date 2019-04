ROMA – Torna l’incubo terrorismo in Irlanda del Nord: una giornalista di 29 anni, Lyra McKee, è morta in seguito ad alcuni scontri a Londonderry. Gli scontri con i dissidenti repubblicani sono scoppiati dopo alcuni raid della polizia in abitazioni nelle zone di Mulroy Park e Galliagh: gli agenti erano alla ricerca di terroristi.

Secondo le prime informazioni riportate da giornali e agenzie di stampa, la reporter (che si trovava sul posto per seguire i disordini) sarebbe stata colpita da colpi d’arma da fuoco. La notizia, riportata da numerosi media britannici, è stata confermata anche dalla polizia che su Twitter ha spiegato di aver aperto un’inchiesta e di star trattando l’episodio come “atto terroristico”.

Il terrorismo in Irlanda del Nord ha radici antiche: l’Ira (organizzazione che lottava per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e l’unificazone delle due Irlande) si è ufficialmente sciolta nel 2010. Nelle ultime settimane l’intelligence britannica ha parlato della formazione di una New Ira: il nuovo indipendentismo ha preso piede dopo l’ipotesi della Brexit, visto che i nordirlandesi non vogliono uscire dall’Europa.

“Posso purtroppo confermare che a seguito di scontri a colpi d’arma da fuoco la notte scorsa a Creggan è rimasta uccisa una donna di 29 anni”, ha scritto su Twitter il numero due della polizia nordirlandese, Mark Hamilton, annunciando l’apertura di un’inchiesta.

Le proteste sarebbero cominciate in seguito alla perquisizione di una casa da parte di un gran numero di agenti. Gli scontri, commenta il Guardian, giungono alla vigilia del fine settimana di Pasqua, periodo in cui i repubblicani celebrano l’anniversario della Rivolta di Pasqua del 1916 ed i dissidenti organizzano dimostrazioni in strada.

M

cKee, secondo una giornalista che si trovava sul posto, era accanto ad una Land Rover della polizia quando è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco, che secondo un altro testimone oculare sarebbero stati sparati da una persona dal volto coperto che sparava contro i mezzi degli agenti. Durante le proteste bombe Molotov sono state lanciate contro la polizia ed alcune auto sono state incendiate. (Fonti Ansa e Guardian).