DUBLINO – Alli MacDonnell, ex modella 36enne irlandese, è stata trovata morta in casa. “Va bene per un uomo chiamare una donna brutta e cicciona?”, aveva scritto. Una frase che, molto probabilmente, era stata etichettata in quel modo da un uomo, poi è stata trovata vita nella sua casa senza per cause ancora sconosciute ma la polizia sta trattando il caso come un suicidio. Alli era un’attivista vicino al mondo dell’autismo.

“Queste parole possono spingere le persone sul bordo del precipizio”, aveva scritto ancora Alli MacDonnell nel suo post che ha ricevuto tantissimi commenti di supporto prima dell’arrivo della notizia della sua morte. La spingevano a superare l’abuso e a non curarsi delle parole, poi il dolore ha superato la paura. “Con il cuore pesante, l’Irlanda ha appena perso una delle donne più divertenti, più testarde e audaci che abbia mai conosciuto, una delle prime modelle con cui abbia mai lavorato, dieci anni in cui hai cercato di infondermi coraggio”, scrive uno dei suoi capi quando lavorava come modella.

“Era una voce molto forte per l’autismo e come madre e sosteneva così tanto i suoi figli e la carità”, così invece la descrivono coloro che collaboravano alle iniziative di solidarietà legate all’autismo. “Alli ha lavorato instancabilmente per aumentare la consapevolezza dell’autismo. Lei era l’amore bella dentro e fuori, una madre straordinaria”, dicono di lei gli amici.