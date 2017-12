DUBLINO – Un’intera famiglia è morta in un incidente stradale nella Contea di Wexford, in Irlanda. Doug e Lily Alexander, entrambi settantenni, e i loro due figli Doug Junior e Stephen, 40enni, erano arrivati dagli Stati Uniti per partecipare al funerale di un loro parente.

La famiglia era atterrata all’aeroporto di Shannon poche ore prima dello scontro avvenuto lunedì sulla N25, riferisce l’Irish Mirror. Stavano andando verso la veglia funebre, quando è avvenuta la tragedia. Un camion ha travolto la loro vettura, senza dar loro scampo. Le persone a bordo del mezzo pesante – conducente e passeggero – sono rimaste illese. Le cause dello schianto non sono ancora note e la polizia ha dichiarato che le condizioni della strada erano buone al momento dell’incidente.