LIVERPOOL – Un bambino nato nel 2012 dal rapporto incestuoso di un 15enne con la sorella 13enne, sarà adottato come deciso da un tribunale dell’Irlanda del Nord poiché la madre non è in grado di dare il consenso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fratello della ragazza, il cui Dna ha confermato essere il padre, non è stato coinvolto nel procedimento giudiziario.

Nel corso dell’udienza, è emerso che madre e figlio, dopo la nascita del piccolo, sono stati presi in custodia dalle autorità ma sono finiti in diverse case adottive. I servizi sociali già si occupavano della mamma a causa dei problemi che c’erano in famiglia con la madre, il patrigno e i fratelli, scrive TopBuzz.

Il giudice O’Hara ha osservato: “Nulla di quanto accaduto è una sua responsabilità, è una vittima” e la relazione di uno psichiatra ha rivelato “con inquietanti dettagli quanto miserabile sia stata la sua vita”. “Non è nella posizione di comprendere appieno le possibili conseguenze delle varie decisioni che dovrebbe prendere per se stessa e il figlio”.