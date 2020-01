Irlanda, Ira coinvolta nella guerra tra gang di trafficanti di droga?

ROMA – Alta tensione in Irlanda: si teme che l’IRA sia coinvolta nella guerra tra gang di trafficanti di droga. in seguito alla morte del 17enne Keane Mulready-Woods, rapito, ucciso e smembrato a Drogheda, è emerso un filmato che mostra un uomo mascherato con un coltello mentre afferma di essere di Belfast’s Falls Road, la zona repubblicana e cattolica di Belfast, .

Nel video, l’uomo afferma di sapere chi ha ucciso Keane Mulready-Woods e minaccia di andare a casa degli assassini, secondo quanto riferito. Gli investigatori ritengono che Keane sia stato assassinato e fatto a pezzi in una casa e poi le parti del corpo scaricate in posti diversi: vittima di una faida tra gang di trafficanti. Nel video visto dal Daily Star, l’uomo mascherato brandisce un coltello e dice:”Sappiamo esattamente chi è il compagno (gli assassini). Stasera saremo lì (a casa tua) – te lo prometto sulla vita del mio uomo. Hai a che fare con i ragazzi di Falls Road a Belfast”. Nel frattempo, sembra che il principale sospettato del raccapricciante omicidio poco prima avesse minacciato di sparare a un rivale. In una registrazione video ottenuta dall’Irish Mirror, si sente il sospetto giurare di “sparare un proiettile in testa” al rivale, quest’ultimo talmente terrorizzato dalle minacce e dagli attacchi incendiari contro la sua casa a Drogheda, da scappare dal paese.

La registrazione è stata ottenuta da un giornalista giorni dopo il rapimento, l’omicidio e lo smembramento di Keane da parte di una gang. Al momento non c’è stato nessun arresto poiché le tensioni in città sono alte e la polizia teme ulteriori violenze.

Fonte: Mirror.