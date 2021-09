Antonio Mureddu, attivista italiano No vax che vive da tempo a Galway, in Irlanda, ha convinto ed aiutato ad uscire dall’ospedale, un anziano di 75 anni malato di Covid, Joe McCarron, che però è morto pochi giorni dopo.

Muore di Covid dopo che un No vax italiano lo convince a scappare dall’ospedale

Il tutto è accaduto al Letterkenny University Hospital, nella contea del Donegal. L’italiano, facente parte del Movimento Libertà per la Terra, ha convinto il 75enne mentre i medici lo imploravano di restare. Il video in cui il No vax porta via l’anziano dalla struttura è stato filmato dallo stesso Mureddu Gravegliu che l’ha poi pubblicato sul suo canale Telegram. Si vede il 75ene che respira a fatica e l’altro che gli dice: “Mettiti i pantaloni, amico mio. Andiamo a casa. Sei al sicuro”. Un medico tenta di convincere il No vax, gli spiega che sta mettendo a rischio la vita di quell’uomo e si rivolge a McCarron: “Hai il diritto di decidere, ma non credo che quello che lui sta dicendo sia giusto. Fai fatica a respirare, vogliamo che tu resti qui per aiutarti”. Antonio Mureddu Gravegliu interviene: “Se rimani qui ti uccideranno”.

Il medico insiste dicendogli che solo rimanendo in ospedale può sperare di sopravvivere. Il No vax continua a dire all’anziano che i medici stanno mentendo e infine gli suggerisce che “sarebbe meglio morire a casa piuttosto che in ospedale”. Nel video l’anziano non parla quasi mai e infine decide di andarsene. Le condizioni di McCarron, dopo essere tornato a casa, sono peggiorate drasticamente tanto che l’uomo è stato costretto a tornare in ospedale solo 48 ore dopo. Purtroppo però venerdì è venuto a mancare.

No vax ora rischia reato penale

Il quotidiano locale Donegaldaily.com riporta alcuni dei tweet dell’ex ministro della Giustizia Alan Shatter, il quale sostiene implicitamente che il No Vax di origini italiane avrebbe commesso un reato penale portando Joe fuori dall’ospedale mettendo in pericolo la sua vita.

Chi è Antonio Mureddu

Antonio Mureddu ristoratore della contea di Galway con una storia di attivismo cospiratorio e di estrema destra, aveva aderito anche ai gruppi che negano il coronavirus e si oppongono a cure mediche e vaccinazione. Secondo l’Irish Times, avrebbe compiuto la sua azione con l’assistenza del Freeman on the Land Movement (FotL) a cui è affiliato: si tratta di un gruppo che promuove un’applicazione della legge solo in base al consenso dei singoli individui. L’attivista sostiene che sia stato lo stesso paziente anziano a chiedere il suo intervento.

Su Youtube si trova un video dove Mureddu si rivolge a un poliziotto colpevole di averlo fermato per eccesso di velocità durante la guida: “Io sono il padrone e tu sei il servo”.