Isis, in Germania condannato per terrorismo un imam iracheno: reclutava giovani per lo jihad (Foto Ansa)

In Germania è stato condannato a dieci anni e mezzo di carcere il leader dell’ISIS Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, noto come Abu Walaa, per aver finanziato il terrorismo e radicalizzato i giovani nelle moschee del Paese.

La condanna per terrorismo del leader Isis

Il tribunale tedesco di Celle ha ritenuto il 37enne imam iracheno responsabile di reclutare attraverso la sua rete jihadista dei giovani provenienti per lo più dalla Germania nordoccidentale da inviare in Iraq e Siria, in difesa del Califfato.

E’ stato giudicato colpevole di appartenere a un’organizzazione terroristica straniera, aiutando a pianificare atti violenti sovversivi e finanziando il terrorismo, con i giudici convinti che la rete di Walaa stesse inviando giovani nelle aree di combattimento dell’ISIS.

La condanna ha segnato la fine di un “caso speciale molto lungo e molto complesso”, ha detto il giudice Frank Rosenow emettendo la sentenza dopo 245 giorni di udienze.

I tre coimputati sono stati condannati da quattro a otto anni per aver sostenuto l’ISIS.

L’arrivo del terrorista Isis in Germania

Abu Walaa è arrivato in Germania nel 2001 come richiedente asilo ed è stato arrestato nel novembre 2016 dopo una lunga indagine da parte dei servizi di sicurezza tedeschi.

Risiedeva in una moschea nella città settentrionale di Hildesheim, e sembra abbia reclutato almeno otto jihadisti – la maggior parte dei quali “molto giovani”- tra cui una coppia di gemelli tedeschi che nel 2015 hanno commesso un sanguinoso attacco suicida in Iraq.

Soprannominato il “predicatore senza volto” per i suoi video online in cui appariva sempre di spalle alla telecamera, avrebbe anche predicato la jihad nella moschea di Hildesheim, ora chiusa.

Si ritiene fosse l’imam della moschea e leader dell’associazione, attualmente vietata, del “Distretto islamico di lingua tedesca Hildesheim”, e che abbia organizzato in altre moschee della Germania dei “seminari sull’Islam”.

Germania tra estremismo islamista e terrorismo di estrema destra

Le autorità tedesche vedono il terrorismo di estrema destra come il principale pericolo per la sicurezza interna ma comunque rimane la minaccia dell’estremismo islamista.

Due settimane fa, tre fratelli siriani sono stati arrestati in Danimarca e Germania perché sospettati di aver pianificato attacchi dinamitardi.

Secondo il ministero dell’Interno, dal 2009 le forze di sicurezza tedesche hanno impedito 17 attacchi di questo tipo.

Le autorità ritengono che attualmente in Germania vivono 615 islamisti potenzialmente pericolosi, cinque volte di più rispetto al 2013.